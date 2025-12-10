Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool Notte di gloria per l' Atalanta col Chelsea

Feedpress.me | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di emozioni intense per il calcio europeo: l'Inter si vede sfuggire una vittoria a causa di un rigore controverso contro il Liverpool, mentre l'Atalanta conquista una vittoria importante contro il Chelsea con una prestazione significativa. Partite piene di suspense e momenti decisivi che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

ATALANTA-CHELSEA 2-1 MARCATORI: 26'pt Joao Pedro, 10'st Scamacca, 38'st De Ketelaere. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 7, Djimsiti 6.5, Kolasinac 7 (27'st Ahanor 6.5); Bellanova sv (17'st Zappacosta 6.5), De Roon 6.5, Ederson 7 (42'st Musah sv), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 8, Scamacca 7.5 (27'st Krstovic 6), Lookman 7 (42'st Pasalic sv). In panchina: Sportiello, Hien, Samardzic, Scalvini,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inter beffata da un rigore dubbio contro il liverpool notte di gloria per l atalanta col chelsea

© Feedpress.me - Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool. Notte di gloria per l'Atalanta col Chelsea

Inter beffata: alla fine è arrivato il rinnovo del contratto | Marotta già pregustava il colpaccio a zero

Serie A, ecco chi è il giocatore del mese di ottobre: beffata la concorrenza di Calhanoglu dell’Inter

Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big

Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool. Notte di gloria per l'Atalanta col Chelsea - MARCATORI: 26'pt Joao Pedro, 10'st Scamacca, 38'st De Ketelaere . Come scrive msn.com