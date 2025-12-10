Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool Notte di gloria per l' Atalanta col Chelsea
Una notte di emozioni intense per il calcio europeo: l'Inter si vede sfuggire una vittoria a causa di un rigore controverso contro il Liverpool, mentre l'Atalanta conquista una vittoria importante contro il Chelsea con una prestazione significativa. Partite piene di suspense e momenti decisivi che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso.
ATALANTA-CHELSEA 2-1 MARCATORI: 26'pt Joao Pedro, 10'st Scamacca, 38'st De Ketelaere. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 7, Djimsiti 6.5, Kolasinac 7 (27'st Ahanor 6.5); Bellanova sv (17'st Zappacosta 6.5), De Roon 6.5, Ederson 7 (42'st Musah sv), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 8, Scamacca 7.5 (27'st Krstovic 6), Lookman 7 (42'st Pasalic sv). In panchina: Sportiello, Hien, Samardzic, Scalvini,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Inter beffata: alla fine è arrivato il rinnovo del contratto | Marotta già pregustava il colpaccio a zero
Serie A, ecco chi è il giocatore del mese di ottobre: beffata la concorrenza di Calhanoglu dell’Inter
Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big
Inter beffata dal Liverpool: finale infuocato a San Siro https://mdst.it/4iX5qZJ #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
L'Atalanta batte il Chelsea campione del mondo firmando un'impresa storica. L'Inter perde contro il Liverpool, beffata da un rigore molto discutibile nel finale. Chivu ha un problema: i big match... panorama.it/attualita/spor… Vai su X
Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool. Notte di gloria per l'Atalanta col Chelsea - MARCATORI: 26'pt Joao Pedro, 10'st Scamacca, 38'st De Ketelaere . Come scrive msn.com
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net