Ultimissime Inter LIVE | Chivu col dubbio in attacco verso la Roma le parole di Mkhitaryan

Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 14 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 13 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 10 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 9 OTTOBRE.

FcInterNews.it. . Focus speciale sull'attacco 25/26 dell'Inter dopo le prime partite della stagione. Finalmente due degni sostituti di Lautaro e Thuram, anche se l'attacco sulla carta ha un giocatore in meno rispetto a qualche mese fa. Le ultimissime anche in vista - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime - X Vai su X

Inter, il coraggio di Chivu: poteva avere Hojlund ma ha voluto tenere Pio Esposito, il clamoroso retroscena - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. sport.virgilio.it scrive

Inter, il mal di pancia di Bisseck e l’idea di scambio a gennaio: web in subbuglio, i tifosi hanno già scelto - Bisseck gioca poco nell'Inter e teme di perdere i Mondiali con la Germania: il Crystal Palace può tornare all’assalto, i nerazzurri vorrebbero lo scambio con Guehi che piace ai tifosi ... Come scrive sport.virgilio.it

Tanti giovani in campo per Chivu e Simeone, che si affronteranno anche in Champions League il 26 novembre a Madrid - Tanti giovani in campo per Chivu e Simeone, che si affronteranno anche in Champions League il 26 novembre a Madrid ... Secondo gazzetta.it