Nel locale di Crans-Montana non si facevano controlli dal 2020

Nel bar La Constellation di Crans-Montana, che ha subito un grave incendio causando almeno 40 vittime, non si erano effettuati controlli di sicurezza dal 2020. Questa mancanza di verifiche ha sollevato dubbi sulla gestione della sicurezza nel locale e sulle misure adottate negli ultimi anni.

Nel bar La Constellation di Crans-Montana, devastato dall’incendio costato la vita ad almeno 40 persone, non si facevano controlli dal 2020. Lo ha confermato il Consiglio comunale della località sciistica, che ha ammesso la mancanza di verifiche negli ultimi anni. La notizia è stata riportata da Rsi. Secondo quanto comunicato dal Comune, la normativa prevede controlli annuali sui 128 esercizi pubblici presenti nel territorio, ma nel 2025 ne sono stati effettuati soltanto 40. In risposta al rogo, il Municipio ha annunciato misure immediate: il divieto totale di dispositivi pirotecnici nei locali chiusi e l’incarico a un ufficio esterno per ispezionare tutti gli esercizi pubblici del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nel locale di Crans-Montana non si facevano controlli dal 2020 Leggi anche: Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Consellation. Corruzione? No, io non mi dimetto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Corinaldo, Crans-Montana. E poi, quante stragi ancora?; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Che cosa è successo a Crans-Montana? Il rogo nel seminterrato, il «flashover», le esplosioni e quell'unica uscita: dinamica e causa di una tragedia; Crans-Montana, di chi erano figli?. Crans Montana, i passanti facevano video invece di aiutare: bufera per i filmati sui social. Cosa dicono gli esperti - Montana, decine di video continuano a circolare sui social network. msn.com

Strage di Crans-Montana: il video del locale prima della strage - Montana: un video promozionale mostrava bottiglie con scintille nel locale. blogsicilia.it

Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it

I proprietari del locale protagonista della tragica strage di Crans-Montana non vogliono parlare e allontanano chiunque cerchi dei chiarimenti sull'accaduto. #DentrolaNotizia x.com

Secondo la Procura l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, che ha provocato oltre 40 morti e più di 100 feriti, sarebbe stato causato da fontane pirotecniche. Si indaga sui lavori del bar, sulla sicurezza e sulle vie di fuga. - facebook.com facebook

