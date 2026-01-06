Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana | Dal 2020 nessun controllo al Consellation Corruzione? No io non mi dimetto
Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato che, dal 2020, non sono stati effettuati controlli presso il locale Le Constellation. Ha inoltre affermato che non si tratta di corruzione e ha ribadito la propria volontà di non dimettersi. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle verifiche e sulla trasparenza delle attività amministrative nella località svizzera.
Crans-Montana (Scizzera) 6 gennaio 2026 – “Nessun controllo è stato effettuato nel locale Le Constellation dopo il 2019”. A dirlo è stato Nicolas Fe'raud il sindaco della città svizzera dove nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono restate ferite (alcune in gravissime condizioni) ammettendo le “carenze del Comune nei controlli periodici” e parlando per la prima volta dell’incidente nel corso di una conferenza stampa. "Il consiglio comunale ha preso atto che le ispezioni periodiche tra il 2019 e il 2025 non sono state effettuate in conformità con la normativa e di questo me ne rammarico profondamente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Il Comune: «Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025» | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave»
Leggi anche: «Nessun controllo da 5 anni al Costellation», il sindaco di Crans-Montana: «I materiali? Non li verifichiamo». Solo ora scatta il divieto sui fuochi
Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Consellation. Corruzione? No, io non mi dimetto” - Nel locale della tragedia non erano stati effettuate ispezioni nonostante nel comune ne siano state fatte 1. quotidiano.net
"Market etnici, frase choc del sindaco" - Al centro della querelle, l’attribuzione da parte dei primi di una frase al sindaco, frase che quest’ultimo nega di ... ilrestodelcarlino.it
Le frasi choc: "Buttati di sotto". I reati contestati ad un 51enne del capoluogo, indagini della Polizia - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.