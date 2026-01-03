Crans-Montana il gestore del locale | Tre controlli in 10 anni tutto a norma

Crans-Montana, il gestore del locale, afferma che in dieci anni sono stati effettuati tre controlli, tutti risultati conformi alle norme. Jacques e Jessica Moretti, proprietari di altri due locali, sono stati interrogati in seguito al grave incendio di Capodanno, che ha provocato 40 vittime e numerosi feriti. L’indagine prosegue per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità.

Sono stati interrogati Jacques e Jessica Moretti, che gestiscono altri due locali oltre a Le Constellation dove nella notte di Capodanno c'è stato il disastroso incendio che ha causato la morte di 40 persone e 119 feriti.

