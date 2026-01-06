Nel carcere di Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziaria
Nel carcere di Mammagialla a Viterbo si registra una carenza di 72 agenti di polizia penitenziaria, in un contesto di sovraffollamento di 263 detenuti. Questa situazione evidenzia le difficoltà operative e organizzative della struttura, che si trova a fronteggiare una presenza di persone detenute superiore alle capacità standard, con potenziali ripercussioni sulla gestione e sulla sicurezza.
Nel carcere di Mammagialla a Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziaria, a fronte di un sovraffollamento di detenuti di 263 unità. “Situazione che peggiorerà con l'apertura prevista del nuovo padiglione”, denuncia la Fns Cisl Lazio attraverso il segretario generale Massimo Costantino. “La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Uilpa Polpen, due agenti della polizia penitenziaria aggrediti nel carcere di piazza Lanza
Leggi anche: Tenta di introdurre droga nel carcere di Bellizzi: arrestata dagli agenti della Polizia Penitenziaria
Andrea Di Nino mort0 in carcere, famiglia contro l'archiviazione per omicidi0: "Così lo uccidon0 di nuovo ma il nostro grido di giustizia non si spegnerà finché non avremo risposte" https://www.viterbotoday.it/~go/i/61569058898022 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.