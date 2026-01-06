Nel carcere di Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziaria

Nel carcere di Mammagialla a Viterbo si registra una carenza di 72 agenti di polizia penitenziaria, in un contesto di sovraffollamento di 263 detenuti. Questa situazione evidenzia le difficoltà operative e organizzative della struttura, che si trova a fronteggiare una presenza di persone detenute superiore alle capacità standard, con potenziali ripercussioni sulla gestione e sulla sicurezza.

Nel carcere di Mammagialla a Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziaria, a fronte di un sovraffollamento di detenuti di 263 unità. “Situazione che peggiorerà con l'apertura prevista del nuovo padiglione”, denuncia la Fns Cisl Lazio attraverso il segretario generale Massimo Costantino. “La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

