Tenta di introdurre droga nel carcere di Bellizzi | arrestata dagli agenti della Polizia Penitenziaria
A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi.Sembrerebbe che nella mattinata odierna, presso il reparto colloqui della C.C. di Avellino Bellizzi, sia stato sventato un nuovo tentativo di introduzione di un ingente quantitativo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le Maldive diventano il primo Paese al mondo a introdurre un divieto “generazionale” del fumo. La misura restrittiva in questione, entrata in vigore l’1 novembre, riguarda i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2007, e si applica a tutte le forme di tabacco, comprese le - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, in carcere con la droga nelle parti intime: arrestata donna - Avellino, in carcere con la droga nelle parti intime: arrestata donna OttoPagine ... Riporta msn.com
Benevento, 15enne tenta di introdurre droga in carcere per il padre detenuto: arrestato - Un ragazzo di appena 15 anni è stato arrestato dalla Polizia Penitenziaria del Reparto di Benevento dopo essere stato sorpreso mentre cercava di introdurre centinaia di dosi di hashish all’interno del ... ntr24.tv scrive
Tenta di introdurre cocaina in carcere spacciandola per medicine - Agenti della polizia penitenziaria hanno rinvenuto addosso a un detenuto di origine magrebina, rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Segnala ansa.it