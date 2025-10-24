Uilpa Polpen due agenti della polizia penitenziaria aggrediti nel carcere di piazza Lanza

Nel carcere di piazza Lanza ancora un'aggressione ai danni di due agenti. Sono stati costretti a ricorrere alle cure di un Pronto soccorso cittadino, da dove sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni. Lo rende noto il sindacato Uilpa PolPen rivelando che l'episodio è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

