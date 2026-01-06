La sosta vietata comporta sanzioni, indipendentemente dalle ragioni o dallo stato d’animo di chi la commette. La legge è chiara e applicata a tutti, anche in situazioni di nervosismo o frustrazione. In questo contesto, la multa rappresenta un adempimento obbligatorio, confermato dai controlli e dalle norme vigenti, che valgono uniformemente per ogni automobilista.

Sosta vietata, polemica assicurata: ma la multa ‘un s’è fatta da sola Quanno ‘un c’è verso, ‘un c’è verso: la macchina stava ‘ndo ‘un doveva stare e la multa è arrivata puntuale come l’Arezzo in testa alla classifica. Dopo le lamentele del direttore della Casa Pia, il Comune di Arezzo ha deciso di mette i puntini sulle “i”, giusto per spiegare come stanno davvero le cose e levare ogni dubbio ai cittadini. L’auto incriminata era bella piazzata in divieto di sosta, senza manco l’ombra d’un contrassegno sul cruscotto. Tradotto: divieto c’era, permesso un se vedeva. E quando l’agente della Municipale è passato, un ha fatto altro che quello che fa tutti i giorni: controllre e applicareil Codice della Strada, senza favoritismi e senza chiudere un occhio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Multa c’era, permesso un c’era: la legge vale per tutti, anche per chi s’arrabbia

