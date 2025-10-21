Thiago Motta parla chi è vicino all’entourage | Forse era meglio credere in lui che vedere il calcio di Tudor Per tutti era il salvatore ma con questo mercato…

Thiago Motta, parla chi è vicino all’entourage: «Forse era meglio credere in lui che vedere il calcio di Tudor». Le dichiarazioni di Dario Canovi. In un periodo di difficoltà per la Juve, intervengono le dichiarazioni a TMW di Dario Canovi, padre di Alessandro (agente di Thiago Motta ) e persona molto vicina al tecnico italo-brasiliano. Canovi ha commentato il tempo trascorso da Motta sulla panchina bianconera, evidenziando come il club avrebbe dovuto credere di più nel progetto dell’ex allenatore, invece di interromperlo per chiamare Igor Tudor. TUDOR ESALTATO COME UN SALVATORE – « Forse sarebbe stato meglio credere nel progetto di Thiago Motta piuttosto che vedere il calcio che si vede adesso con Tudor che era stato esaltato come il salvatore di tutto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta, parla chi è vicino all’entourage: «Forse era meglio credere in lui che vedere il calcio di Tudor. Per tutti era il salvatore ma con questo mercato…»

