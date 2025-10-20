Sassi al pullman del Pistoia Basket chi era Raffaele Marianella I colleghi dell’autista | Siamo tutti sotto shock era un amico
Un finale di partita tragico quello della serata di ieri, domenica 19 ottobre, tra Pistoia e Sebastiani di Rieti di A2. Nel post partita, il pullman dei tifosi toscani è stato assaltato da una frangia della tifoseria avversaria lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A un mese dalla pensione, l’autista del pullman del Pistoia Basket è morto dopo l’assalto con sassi e mattoni sulla superstrada: la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario. Decine di tifosi ascoltati in questura, ancora nessun fermo. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Si indaga per omic... - La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, per fare luce sui fatti che nella serata di ieri hanno portato alla morte di Raffaele Marianella, il ... msn.com scrive
Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista. Procura indaga per omicidio - Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Scrive msn.com
Sassi contro il pullman, le parole dei vescovi di Rieti e Pistoia - Finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Riporta avvenire.it