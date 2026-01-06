Addio a monsignor Nogaro | le reazioni

La scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro ha suscitato cordoglio nella provincia di Caserta. Figura rispettata e stimata, il suo ruolo e il contributo alla comunità sono stati riconosciuti da molti. In questo momento di lutto, si riflette sull'eredità lasciata da un religioso che ha dedicato la vita al servizio della Chiesa e della collettività.

La notizia dell'ascesa in cielo di monsignor Raffaele Nogaro ha gettato un velo di tristezza sull'intera provincia di Caserta. Numerosi i messaggi di cordoglio.Così il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano: "La scomparsa di Monsignor Raffaele Nogaro rappresenta una perdita.

