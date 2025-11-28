Genoa-Verona probabili formazioni | le scelte di De Rossi e Zanetti
Sfatare il tabù Marassi e vincere la prima gara in rossoblu, Daniele De Rossi ha una doppia missione contro il Verona sabato alle 15. Il tecnico dopo i pirotecnici pareggi con Cagliari e Fiorentina, adesso deve alzare l'asticella per allontanare la zona retrocessione. Non sarà facile perché. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
CalcioStyle Genoa-Hellas Verona, probabili formazioni La tredicesima giornata di Serie A mette subito sul tavolo una partita che può spostare equilibri e umori: Genoa-Verona, in programma sabato 29 novembre alle 15:00. È una gara che vale molto più dei tr - facebook.com Vai su Facebook
#DeRossi: " #Genoa, il Verona ha messo in difficoltà Inter e Roma. Chi pensa..." Vai su X
Probabili formazioni Genoa-Verona: chi al posto di Norton-Cuffy, ok Giovane - Le possibili scelte di De Rossi e Zanetti per il match Genoa- Secondo fantamaster.it
Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Zanetti - Scontro salvezza al Ferraris con De Rossi che cerca la prima vittoria e Zanetti che non può perdere un'altra sfida così delicata ... Si legge su today.it
Genoa-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Rossi ha due opzioni per sostituire Norton-Cuffy - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa- Riporta tuttomercatoweb.com