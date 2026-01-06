Mia sorella Chiara Costanzo non doveva essere a Le Constellation Se avesse trovato posto altrove sarebbe ancora viva

La perdita di Chiara Costanzo rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia. In questa fase di lutto, i familiari cercano conforto e risposte. È importante condividere il ricordo e sostenersi a vicenda per affrontare questa difficile prova. La memoria di Chiara resterà sempre viva nel cuore di chi le voleva bene.

«Siamo devastati, siamo in un momento di lutto familiare in cui cerchiamo di stringerci. Cosa possiamo fare? Ancora non credo a quanto è successo. Come si fa a spiegare. «Mia sorella Chiara Costanzo non doveva essere a Le Constellation. Se avesse trovato posto altrove sarebbe ancora viva»

Chiara Costanzo, l'ex compagna di scuola Ludovica: «Era come se fosse mia sorella, abitavamo una accanto all’altra e io ero sempre a casa sua e lei a casa mia» - La camera ardente della sedicenne milanese è al Collegio San Carlo, dove aveva frequentato primarie e medie. milano.corriere.it

Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso» - Chiara Costanzo, sedicenne milanese, è una dei giovani ancora dispersi dopo la strage a Crans Montana. ilgazzettino.it

