Tebas criticato dal Guardian | Se avesse consultato le parti prima il piano Miami non sarebbe fallito

Il quarto tentativo della Liga di giocare a Miami fallisce ancora. Il Real Madrid si oppone, mancano garanzie legali e Relevent cancella la partita. Tebas promette un nuovo tentativo, con più trasparenza. Villarreal deluso e abbandonato. Sid Lowe, del Guardian, racconta la sua esperienza a Madrid: “Le telecamere hanno mostrato qualcuno che si è sentito ignorato e mancato di rispetto. Questa volta era una persona che doveva essere alleata della Liga, ma che appariva come un ritratto di cattiva pianificazione e pessima comunicazione, una mancanza di considerazione che ha fatto naufragare il progetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

