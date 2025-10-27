Rigore Napoli | Rocchi su tutte le furie ma se avesse deciso l’arbitro e non il guardalinee sarebbe stato diverso

Rigore Napoli, Rocchi su tutte le furie ma se avesse deciso l’arbitro (e non il guardalinee), sarebbe stato diverso Il rigore. Il corto circuito è stato innescato dall’assistente Bindoni, che chiama il penalty a Mariani con ritardo, tanto che il fischio arriva 8” dopo il fatto. Lo avesse fischiato subito, l’arbitro, sarebbe stato differente. La valutazione sull’entità del rigore (leggerino, ino, ino, ino, per qualcuno della commissione da non rigore) non sarebbe cambiata, ma la percezione sì. Anche da un punto di vista del Var, che in presenza di un contatto difficilmente “entra” nel processo decisionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rigore Napoli: Rocchi su tutte le furie ma se avesse deciso l’arbitro (e non il guardalinee), sarebbe stato diverso

News recenti che potrebbero piacerti

Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» A Sky Bergomi: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee». Marchegiani: «L'arbitro poteva chiedere conferma all'arbitro». https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Inter, per l’Aia il rigore su Di Lorenzo non c’era: saranno fermati arbitro, assistente e Var - X Vai su X

Mariani diventa un caso, Rocchi lo ferma: l’arbitro di Napoli-Inter a riposo, errori troppo gravi - Inter sono stati messi a riposo, anche Chiffi ricomincerà dal VAR dopo il caso in Parma- Riporta corrieredellosport.it

Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Da panorama.it

Napoli-Inter, il video del rigore su Di Lorenzo allo SkyTech e cosa ne pensa Rocchi - Una riflessione è stata fatta anche dai vertici arbitrali che avrebbero individuato una gerarchia di ... sport.sky.it scrive