Mercosur pressing Ue sull’Italia

L’Italia si trova sotto pressione da parte dell’Unione Europea in relazione agli accordi con il Mercosur. Secondo fonti di Bloomberg, il governo italiano ha ottenuto garanzie sul bilancio e sulla tutela degli agricoltori, e si prepara a firmare l’accordo. La situazione rappresenta un passo importante nel processo di dialogo tra le parti, evidenziando l’equilibrio tra interessi economici e protezione delle filiere locali.

Secondo Bloomberg, Roma ha ricevuto garanzie sul bilancio e a difesa degli agricoltori e sarebbe pronta a firmare. Domani vertice dei ministri competenti a Bruxelles. Si riapre la partita del Mercosur con l'obiettivo di arrivare alla firma il 12 gennaio. A rilanciare la questione, o almeno il tira e molla collegato, è un'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg secondo cui l'Italia sarebbe pronta a sostenere l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Mercosur nel voto degli ambasciatori della Ue previsto per il 9 gennaio.

