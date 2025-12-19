Accordo Ue sull' Ucraina Passa la linea dell' Italia | salta l' uso degli asset russi Mercosur rinviato

All'inizio di uno dei vertici Ue più lunghi e complessi dell'anno, l'Italia fa sentire la sua voce: via libera al prestito all'Ucraina senza l'uso degli asset russi e rinvio della firma dell'accordo con il Mercosur a gennaio. Una scelta che riflette le priorità italiane e impatta sugli equilibri europei in un contesto di grande attenzione internazionale.

Al vertice Ue, uno dei più lunghi e complessi dell'anno, passa la linea dell'Italia: il prestito all'Ucraina con l'utilizzo degli asset russi è stato accantonato e la firma dell'accordo del Mercosur è stata rinviata a gennaio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo celebra come "buon senso che prevale" e non può che dirsi che "soddisfatta" dell'esito. Minimizzano ma ne escono pesantemente sconfitti la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Ma non era una partita interna. L'obiettivo principale era di mantenere l'impegno di garantire il sostegno finanziario dell'Ucraina per il 2026 e il 2027. 🔗 Leggi su Iltempo.it

