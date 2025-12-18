Mercosur pressing su Italia e Francia per firmare l' accordo Lula chiama Meloni

L'Europa si trova sotto crescente pressione per finalizzare l'accordo con il Mercosur, il blocco commerciale sudamericano. Lula ha rivolto un appello a Meloni, evidenziando l'urgenza di una decisione condivisa. La questione diventa centrale nel contesto delle relazioni internazionali, con Italia e Francia sotto i riflettori per il loro ruolo nel processo di firma di un'intesa che potrebbe influenzare gli scambi commerciali e le politiche future.

La pressione si alza sull'Europa per la firma degli accordi con il Mercosur, il mercato comune dei paesi del Sud America. Nonostante il via libera del Parlamento europeo a un ulteriore pacchetto di garanzie per gli agricoltori, nell'immediata vigilia del Consiglio Ue, gli Stati membri restano divisi e la discussione ferma, con Italia e Francia che tengono il freno a mano tirato, mentre Germania e Spagna spingono sull'acceleratore. Per Roma l'accordo sulle clausole di salvaguardia agricole è un passo in avanti, ma non so se sufficiente", sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la linea espressa poche ore prima dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

