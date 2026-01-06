Mercato Milan pronto colpo da 35 milioni di euro | Tare vuole il leader della Lazio
Il mercato del Milan si muove con attenzione alla difesa: secondo fonti di settore, la società è pronta a investire circa 35 milioni di euro per acquisire un difensore di rilievo dalla Lazio. La trattativa, condotta sotto la supervisione di Igli Tare, mira a rafforzare la linea difensiva dei rossoneri in vista della prossima stagione. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali conferme ufficiali.
Il Milan prepara il colpo per la difesa: pronti 35 milioni di euro per il top player della Lazio. Igli Tare è in pressing. Dopo aver messo le mani su Niclas Fulikrug, risolvendo il problema in attacco, il Milan adesso avrebbe cerchiato di rosso un altro obiettivo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, sarebbe . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Milan, Tare in pressing sul giovane talento della Ligue 1: pronto il colpo da 25 milioni
Leggi anche: Mercato Milan, Tare pronto allo scambio con il Napoli: il ds rossonero vuole Lucca
Milan, assalto turco a Nkunku: rifiutati 25 milioni, il Fenerbahce pronto al rilancio. La volontà del giocatore; Mercato invernale al via: Fullkrug e Salomon i primi. Da Chiesa a Zirkzee, 7 nomi da Serie A; Calciomercato, quando inizia la sessione invernale? Data di inizio e di chiusura del mercato di gennaio 2026; Intrigo Vlahovic-Lewandowski: il Milan monitora la situazione e fiuta il colpo ad effetto.
Milan, si tenta il colpo in difesa: idea dalla Premier - Il Milan prova a rinforzare il reparto difensivo già in questo mercato di gennaio. spaziomilan.it
Mercato Milan, Tare chiude il colpo in Brasile! Clamorosa indiscrezione, affare in dirittura d’arrivo - Mercato Milan, Igli Tare è pronto a chiudere il colpo Souza, terzino sinistro del Santos: affare avanzato tra le parti. milannews24.com
Mercato Milan, sfuma il colpo: l’Udinese beffa il Diavolo. La notizia di Moretto. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il calciomercato riserva sempre colpi di scena inaspettati e questa volta riguarda da vicino le s ... milannews24.com
Milan, caccia al difensore e rebus Nkunku: Di Marzio conferma la ricerca di un centrale in prestito, mentre si osserva il pressing del Fenerbahçe sul francese. https://www.milannews24.com/mercato-milan-di-marzio-nkunku-difensore/ #MercatoMilan - facebook.com facebook
Mercato Milan, Di Marzio: "Rossoneri in cerca di un difensore, ma non c'è fretta" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.