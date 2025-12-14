Mercato Milan Tare pronto allo scambio con il Napoli | il ds rossonero vuole Lucca

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan valuta con attenzione le opportunità da cogliere. Il ds rossonero Tare si prepara a un possibile scambio con il Napoli, puntando su Lucca per rafforzare l’attacco. La situazione si fa interessante, con i club pronti a discutere le eventuali operazioni per migliorare la rosa.

Il Milan ha cominciato a interrogarsi sulle mosse da fare a gennaio, valutando con attenzione possibili incastri di mercato. Igli Tare, impegnato su più fronti tra entrate e uscite, sta cercando soluzioni che possano ampliare le scelte a disposizione di Massimiliano Allegri. In questo scenario prende corpo anche l’ipotesi di una cessione: tra i nomi destinati a finire sul tavolo delle valutazioni c’è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese vorrebbe giocare di più e questo potrebbe spingerlo a valutare un cambio di maglia già nella sessione invernale. Mercato Milan, Loftus-Cheek pensa all’addio: il centrocampista inglese punta al Mondiale. Rompipallone.it

Mercato Milan, per l’attacco si guarda in Inghilterra: Tare pesca tre nomi dalla Premier - Santiago Gimenez, nonostante la fiducia di Massimiliano Allegri, non ha pienamente convinto e il direttore sportivo Igli Tare è pronto a volare in Inghilterra per pescare il prossimo centravanti ... spaziomilan.it