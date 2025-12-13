Il Milan accelera sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa. Il direttore sportivo Igli Tare sta stringendo i tempi per un giovane talento della Ligue 1, pronto a diventare un nuovo acquisto da circa 25 milioni di euro. La trattativa si fa sempre più concreta, evidenziando l'interesse del club rossonero per un profilo promettente e di prospettiva.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per un giovane della Ligue 1. In vista di gennaio, il Milan ha già iniziato a ragionare su come rinforzare l’organico. Servono soluzioni fresche, soprattutto in attacco, per sostenere la corsa allo Scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Il rendimento di Santiago Gimenez non ha convinto del tutto e la dirigenza sta passando in rassegna diverse opzioni, pronta a intervenire se si aprirà uno spiraglio concreto. La dirigenza rossonera sta valutando nuove opportunità dopo i risultati deludenti legati a Santiago Gimenez. Sportface.it

Milan, Tare in pressing sul giovane talento della Ligue 1: pronto il colpo da 25 milioni - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per un giovane della Ligue 1. sportface.it