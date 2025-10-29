Stanca di Salvini Meloni ora flirta con Calenda per europeizzare la destra

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa che suscita simpatia e umana comprensione nel vedere Giorgia Meloni corteggiare Carlo Calenda  con la neanche tanto recondita idea di imbarcarlo nella maggioranza sbarazzandosi di  Matteo Salvini. È come se la premier, dopo anni di convivenza tossica con l’uomo del Papeete, avesse deciso di cambiare compagno di viaggio: meno testosterone da comizio, più narcisismo da talk show. Meno ruspe, più numeri e tabelle.  Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Meloni è alla ricerca di un assetto più europeo. Il primo esperimento in Toscana, con  Azione  che entra nella Giunta di centrodestra a Lucca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

