Matteo Leone il bartender italiano trovato morto nella sua casa di Londra | l' allarme lanciato dai coinquilini

Matteo Leone, 31 anni, bartender italiano residente a Londra, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’allarme è stato dato dai coinquilini, che hanno segnalato la sua assenza. La vicenda è attualmente sotto indagine, e le cause della morte non sono ancora chiare.

Un italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, città in cui lavorava come bartender. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ma è stato reso noto oggi 6 gennaio. Sono stati i coinquilini, che hanno detto di averlo trovato privo di sensi.

Messaggio di cordoglio. La ASL di Pescara esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Matteo Leone, 31 anni, figlio del Maresciallo Graziano Leone, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescara Colli. La Direzione Strategica e tutta la comunità - facebook.com facebook

