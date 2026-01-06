Matteo Leone il bartender italiano trovato morto nella sua casa di Londra | l' allarme lanciato dai coinquilini

Da today.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Leone, 31 anni, bartender italiano residente a Londra, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’allarme è stato dato dai coinquilini, che hanno segnalato la sua assenza. La vicenda è attualmente sotto indagine, e le cause della morte non sono ancora chiare.

Un italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, città in cui lavorava come bartender. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ma è stato reso noto oggi 6 gennaio. Sono stati i coinquilini, che hanno detto di averlo trovato privo di sensi. 🔗 Leggi su Today.it

matteo leone il bartender italiano trovato morto nella sua casa di londra l allarme lanciato dai coinquilini

© Today.it - Matteo Leone, il bartender italiano trovato morto nella sua casa di Londra: l'allarme lanciato dai coinquilini

Leggi anche: Giovane italiano trovato morto a Londra: Matteo Leone aveva 31 anni, l’allarme dato dai coinquilini

Leggi anche: Barman italiano di 31 anni trovato morto a Londra, l’allarme dei coinquilini e l’ipotesi del malore. Attesa per l’autopsia su Matteo Leone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Matteo Leone trovato morto a Londra: il 31enne italiano scoperto dai coinquilini di notte; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Napoli, al Luniq del Grand Hotel Oriente in mostra le opere dell'artista napoletana Beatrice Del Guercio; Napoli, il prefetto Michele di Bari: «l dispositivo per i botti di Capodanno ha funzionato».

matteo leone bartender italianoBarman italiano morto in casa a Londra, Matteo Leone aveva 31 anni: trovato senza vita dagli amici, inutili i soccorsi - Matteo Leone, 31enne italiano, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava come bartender. msn.com

matteo leone bartender italianoGiovane italiano trovato morto a Londra: Matteo Leone aveva 31 anni, l’allarme dato dai coinquilini - Matteo Leone è stato trovato in casa a Londra, in Inghilterra lavorava come bartender. fanpage.it

matteo leone bartender italianoMATTEO LEONE Giovane italiano trovato morto a Londra: Matteo Leone aveva 31 anni - Giovane italiano trovato morto a Londra: Matteo Leone aveva 31 anni ... statoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.