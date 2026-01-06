Manchester City-Brighton mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Match insidioso per i Citizens

Martedì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Manchester City e Brighton in una sfida importante per entrambe le squadre. Dopo due pareggi consecutivi, il City cerca risposte e punti per risollevarsi in classifica, attualmente distante sei lunghezze dalla capolista Arsenal. In questa analisi troverete formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un incontro che si preannuncia difficile per i Citizens.

Due pareggi di fila, per 0-0 a Sunderland e per 1-1 in casa contro il Chelsea, ed ecco che il Manchester City è finito a -6 in classifica dalla capolista Arsenal con i Gunners che si sono ripresi il ruolo di netti favoriti nelle quote antepost. Questa un po' la sintesi del momento della squadra.

Manchester City – Brighton: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Manchester City-Brighton, formazioni ufficiali: De Zerbi schiera l'ex viola Igor dal primo minuto - Brighton, sfida di altra classifica in Premier League valida per la nona giornata del massimo campionato inglese: ... tuttomercatoweb.com

Josko Gvardiol ha riportato una frattura alla tibia destra. La stagione del croato è finita. Il Manchester City è pronto a tornare sul mercato con una super offerta per Guehi: https://fanpa.ge/SfN3H - facebook.com facebook

Antoine Semenyo, Manchester City'de. (Fabrizio Romano) x.com

