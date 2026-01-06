Manchester City-Brighton mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Manchester City e Brighton, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Dopo due pareggi consecutivi, il City cerca di risalire la classifica, attualmente lontano dai vertici. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per comprendere meglio le dinamiche di una partita che potrebbe avere un impatto significativo sul prosieguo del campionato.

Due pareggi di fila, per 0-0 a Sunderland e per 1-1 in casa contro il Chelsea, ed ecco che il Manchester City è finito a -6 in classifica dalla capolista Arsenal con i Gunners che si sono ripresi il ruolo di netti favoriti nelle quote antepost. Questa un po’ la sintesi del momento della squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

