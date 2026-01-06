Manchester City-Brighton mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Il match tra Manchester City e Brighton, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Dopo due pareggi consecutivi, il City cerca di risalire la classifica, attualmente lontano dai vertici. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per comprendere meglio le dinamiche di una partita che potrebbe avere un impatto significativo sul prosieguo del campionato.
Due pareggi di fila, per 0-0 a Sunderland e per 1-1 in casa contro il Chelsea, ed ecco che il Manchester City è finito a -6 in classifica dalla capolista Arsenal con i Gunners che si sono ripresi il ruolo di netti favoriti nelle quote antepost. Questa un po’ la sintesi del momento della squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Brentford-Sunderland (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Bournemouth-Tottenham (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Manchester City – Brighton: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it
Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio - Brighton è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Brutte notizie per il Manchester City: durante il match contro il Chelsea, Joško Gvardiol ha rimediato la rottura della tibia e rischia di aver terminato così la stagione Il difensore croato si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma la sensazion - facebook.com facebook
Non basta un altro grande gol di Reijnders al Manchester City. Nel finale arriva il pareggio beffa di Enzo Fernandez: Guardiola a -6 dall’Arsenal x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.