Torna in Piazza della Repubblica la calata della Befana
A Firenze, la Piazza della Repubblica si anima di nuovo con l'arrivo della tradizionale calata della Befana. Dopo il successo delle festività natalizie, la città si prepara a vivere un evento suggestivo e ricco di emozioni, con una discesa acrobatica che sorprende grandi e piccini, mantenendo viva la magia delle tradizioni popolari.
Dopo la magia del Natale, Firenze si prepara a un secondo appuntamento altrettanto spettacolare: la discesa acrobatica della Befana. Martedì 6 gennaio 2026, alle 11.30, la simpatica vecchina con la scopa arriverà volando dall’alto dell’Arcone di Piazza della Repubblica, sorprendendo adulti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Le iniziative a Piazza San Faustino Torna questo pomeriggio alle ore 18,00 il Cinema per Bambini. ?Proiezione del film Il Re Leone. In grafica tutti gli altri appuntamenti. #NataleAViterbo #civediamoincentro #sanfaustino - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Matteo Salvini esulta per la vittoria nel derby | ecco il particolare sfottò ai danni dei tifosi interisti
Leggi anche: La Lady Macbeth della Prima della Scala? Sesso e morte un crime perfetto La carriera di Beatrice Venezi anomalia da tempo gli orchestrali meritano rispetto