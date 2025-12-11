Torna in Piazza della Repubblica la calata della Befana

Firenzetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la Piazza della Repubblica si anima di nuovo con l'arrivo della tradizionale calata della Befana. Dopo il successo delle festività natalizie, la città si prepara a vivere un evento suggestivo e ricco di emozioni, con una discesa acrobatica che sorprende grandi e piccini, mantenendo viva la magia delle tradizioni popolari.

Dopo la magia del Natale, Firenze si prepara a un secondo appuntamento altrettanto spettacolare: la discesa acrobatica della Befana. Martedì 6 gennaio 2026, alle 11.30, la simpatica vecchina con la scopa arriverà volando dall’alto dell’Arcone di Piazza della Repubblica, sorprendendo adulti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

