A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, il fiume Aniene a Roma ha esondato, provocando l’evacuazione di una famiglia e la chiusura di diverse strade. La situazione meteorologica ha portato anche all’annullamento della tradizionale discesa della Befana in piazza Navona. La città continua a fronteggiare le conseguenze di condizioni atmosferiche avverse, con attenzione rivolta alla sicurezza dei cittadini e alla gestione dell’emergenza.

Non accenna a placarsi l’ ondata di maltempo che si sta abbattendo da giorni sulla Capitale, creando non pochi disagi alla popolazione. Il sindaco Roberto Gualtieri ha diramato l’ allerta arancione e ieri ha firmato un’ordinanza con la quale ha chiuso, nella giornata odierna, parchi, giardini e i cimiteri comunali. Questa mattina il fiume Aniene è esondato all’altezza di Ponte Mammolo, quadrante a nord est di Roma, dove una famiglia è stata evacuata. Completamente allagate molte zone del IV municipio, compresa l’area di Colli Aniene dove intere zone verdi sono sommerse dall’acqua. Sul posto sono intervenuti protezione civile e una ditta privata con gommone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona

