Befana annullata a Piazza Navona | stop alla tradizionale discesa per l’allerta meteo

Per motivi di sicurezza legati all’allerta meteo, la tradizionale discesa della Befana a Piazza Navona nel 2026 è stata annullata. L’evento, organizzato dai Vigili del Fuoco, era un appuntamento atteso da molte famiglie e bambini. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e rispettare le normative vigenti in condizioni meteo avverse.

Niente volo della Befana su Piazza Navona nel 2026. La tradizionale discesa organizzata dai Vigili del Fuoco, attesa come ogni anno da migliaia di bambini e famiglie, è stata ufficialmente annullata per motivi di sicurezza. La decisione arriva a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per l'intero territorio del Lazio e dell'ordinanza firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, valida per la giornata di martedì 6 gennaio. La Befana, come da tradizione, arriverà comunque "stanotte" a riempire le calze dei più piccoli, ma il suo appuntamento pubblico nella storica piazza barocca della Capitale non potrà svolgersi.

