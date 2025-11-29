Inter mistero Luis Henrique | ora ci prova contro il Pisa per convincere Chivu

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato con grandi aspettative, il brasiliano può iniziare in trasferta dall'inizio nel ruolo di Dumfries: una nuova chance per far ricredere tutti. Troppa timidezza e difficoltà a interpretare il modulo lo hanno penalizzato. E a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

