Inter mistero Luis Henrique | ora ci prova contro il Pisa per convincere Chivu

Arrivato con grandi aspettative, il brasiliano può iniziare in trasferta dall'inizio nel ruolo di Dumfries: una nuova chance per far ricredere tutti. Troppa timidezza e difficoltà a interpretare il modulo lo hanno penalizzato. E a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, mistero Luis Henrique: ora ci prova contro il Pisa per convincere Chivu

