Luis Henrique scossone dalla Turchia | irrompe forte il Besiktas l’Inter ha fatto sapere che…

Il mercato delle trasferte si anima con una nuova voce proveniente dalla Turchia. Secondo recenti indiscrezioni, il Besiktas avrebbe manifestato un interesse concreto per Luis Henrique, coinvolgendo l’Inter in una possibile trattativa. Questa notizia rappresenta un’eventualità da monitorare attentamente, mentre le dinamiche di mercato continuano a evolversi. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali conferme delle parti interessate.

Luis Henrique. Un’indiscrezione improvvisa ha scosso la giornata di mercato dell’ Inter: dalla Turchia è rimbalzata con forza la notizia di un interesse concreto del Besiktas per Luis Henrique. Un vero e proprio colpo di scena, che ha acceso l’attenzione sul futuro dell’esterno brasiliano, finito improvvisamente nel mirino del club. Le voci, inizialmente raccolte oltreoceano, hanno trovato rapidamente riscontro anche in Italia. Nelle ultime ore è arrivata infatti la conferma di Sportitalia, che ha chiarito come il sondaggio del Besiktas non sia affatto campato in aria, ma frutto di un interesse reale e strutturato per il giocatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Dalla Turchia: Besiktas su Luis Henrique. Contatti avviati

Leggi anche: Luis Henrique, bomba dalla Turchia! Accordo definito e cessione ad un passo: il clamoroso scenario sull’esterno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In Turchia sparano: “Accordo Inter-Besiktas per Luis Henrique! C’è persino la garanzia di…” - In Turchia lanciano un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, a maggior ragione dopo che l'affare Cancelo- msn.com