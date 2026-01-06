Lucca Benfica in pressing | ostacolo ingaggio e formula col Napoli

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a rappresentare un tema di discussione tra Napoli, Benfica e le rispettive strategie di mercato. Le trattative sono influenzate da questioni legate all’ingaggio e alla formula di trasferimento, che al momento costituiscono ostacoli per definire l’accordo. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi sulle prossime mosse delle società coinvolte.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta un tema aperto sul tavolo del Napoli, con scenari . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

