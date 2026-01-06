Lucca Benfica in pressing | ostacolo ingaggio e formula col Napoli
Il futuro di Lorenzo Lucca continua a rappresentare un tema di discussione tra Napoli, Benfica e le rispettive strategie di mercato. Le trattative sono influenzate da questioni legate all’ingaggio e alla formula di trasferimento, che al momento costituiscono ostacoli per definire l’accordo. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi sulle prossime mosse delle società coinvolte.
