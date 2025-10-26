Napoli Lorenzo Lucca rischia uno stop di quasi due mesi in Champions | ritornerebbe col Benfica
Lucca rischia due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara di Champions League. L’attaccante azzurro è stato allontanato dall’arbitro per un gesto di stizza rivolto nei suoi confronti. Un episodio che ora potrebbe costargli caro. Il Napoli attende la decisione della UEFA, che analizzerà il referto arbitrale nelle prossime ore. Secondo le prime indiscrezioni, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Argomenti simili trattati di recente
Rigore per il Napoli per fallo su di Lorenzo Secondo Marelli è di Lorenzo che allarga la gamba per cercare il fallo dunque non è rigore che viene comunque confermato e realizzato da De Bruyne che si infortuna a calciare ed esce Vai su Facebook
Luca Marelli: "Ribadisco che non c'è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. Il contatto è assolutamente cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non fa alcun movimento verso Di Lorenzo, escluso un fallo di Acerbi che prende il pallone. E' un rigore che andav - X Vai su X
Napoli, Lucca a rischio squalifica pesante: l’espulsione contro il PSV può costare cara - L’attaccante partenopeo rischia infatti due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel match contro il PSV Eindhoven, che potrebbe costringerlo a saltare sia la sfida contro Eintracht Fran ... Lo riporta gonfialarete.com
Guai per Lucca: ecco quanto rischia di squalifica, tutto dipenderà da Siebert - L'attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca rischia due giornate di squalifica, dopo l'espulsione nella gara contro il PSV per ... Riporta msn.com
Lucca, rischio maxi squalifica: può saltare due gare di Champions - Lucca, rischio maxi squalifica: può saltare due gare di Champions Per Lorenzo Lucca non è finita con l’espulsione rimediata ad Eindhoven. Riporta forzazzurri.net