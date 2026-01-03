il benfica di mourinho vuole lucca ma il napoli chiede 30 milioni intanto alla porta bussa dovbyk

Il Benfica di Mourinho ha manifestato interesse per Luca Lucca, ma il Napoli valuta la cessione a circa 30 milioni di euro. Nel frattempo, si intensificano anche le trattative per Dovbyk, che si inserisce tra i possibili rinforzi per le squadre di Serie A. La sessione di mercato sembra offrire nuovi spunti, con le squadre attente alle opportunità di rafforzamento del reparto offensivo.

Anche i centravanti di riserva hanno il loro giro. Lucca, che lo scorso anno all’Udinese ha segnato 12 gol in Serie A, è attaccante che fa gola anche all’estero. Piace al Benfica di José Mourinho (il che non è poco) e anche in Premier League. Il napoli chiede trenta milioni, anche perché deve chiudere il mercato a costo zero. Ma sa che trenta milioni a gennaio non li sborserà nessuno. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il Benfica di Mourinho ha preso informazioni su Lucca, ha dimostrato interesse anche ad acquistarlo, ma la richiesta del Napoli è stata perentoria e ovviamente in linea con l’investimento iniziale: 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

