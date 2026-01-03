Il Napoli si prepara al 2026 con sfide in corso, tra l’impegno in campionato contro la Lazio e le complessità del mercato, mentre si discute del possibile trasferimento di Lucca al Benfica di Mourinho. La situazione richiede attenzione e pianificazione, in un contesto di continui aggiornamenti e strategie per mantenere la competitività della squadra.

"> Il Napoli entra nel 2026 con il fiato corto e due fronti aperti: l’immediatezza che si chiama Lazio e un mercato ancora tutto da costruire con il gioco degli incastri. Lo sottolinea Repubblica Napoli, fotografando un gennaio da vivere in apnea: otto partite in 24 giorni e, in parallelo, trattative da chiudere rispettando il vincolo del saldo zero, con equilibrio perfetto tra incassi e spese. Lo ricorda ancora Repubblica Napoli, spiegando come la pianificazione sia condizionata dall’indice del lavoro allargato. Si comincia domani all’Olimpico (ore 12. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Lucca può andare via lo vuole il Benfica di Mourinho”

Leggi anche: Il Benfica di Mourinho vuole Lucca ma il Napoli chiede 30 milioni. Intanto alla porta bussa Dovbyk

Leggi anche: Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

REPUBBLICA - Napoli, Juventus e West Ham su Lucca, ma dipende tutto Lukaku, le ultime - Manna non ha escluso prima della Supercoppa la partenza del bomber, non ha pienamente convinto e il rien ... napolimagazine.com