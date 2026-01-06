Lotteria Italia venduti oltre 9,6 mln di biglietti | Campania sul podio

Nel 2025, la Lotteria Italia ha registrato oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, generando una raccolta superiore ai 48 milioni di euro. La Campania si conferma tra le regioni più attive nella vendita, posizionandosi sul podio. Questi dati riflettono l’interesse continuo dei cittadini italiani per questa tradizione, che rimane uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama delle lotterie nazionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto – Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Un dato che, come riporta Agipronews, è in netto aumento rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Come riportato da Agipronews, il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

