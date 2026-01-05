La Lotteria Italia sta riscuotendo un grande interesse, con circa 9,6 milioni di biglietti venduti. L’estrazione finale, prevista per domani e trasmessa su Rai 1, rappresenta il momento conclusivo di questa edizione, che ha visto una partecipazione significativa da parte del pubblico. Di seguito, i dettagli principali e le informazioni utili per seguire l’evento.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l’estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. Anche quest’anno, la Lotteria Italia è stata protagonista nella trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Secondo i dati elaborati da Agimeg e Agipro News, quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Erano 15 anni che non si registravano numeri così elevati Un aumento importante che avrà ripercussioni positive anche sul numero dei premi. Nell’edizione 2024-2025, la vendita salì a 8,6 milioni e le categorie di premi diventarono 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boom per la Lotteria Italia: venduti 9,6 milioni di biglietti

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-26, è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni: le novità sui premi

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: attesa per l’estrazione finale. Boom di biglietti venduti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario; Lotteria Italia 2025-26, è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni: le novità sui premi; Lotteria Italia 2025, conto alla rovescia per l’estrazione del 6 gennaio: boom di vendite anche nei Castelli Romani; Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto.

Lotteria Italia è 'boom', venduti 9,6 milioni di biglietti - E' partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su RAI 1. ansa.it