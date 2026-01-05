Giochi domani estrazione lotteria italia venduti circa 9,6 mln biglietti

Domani si tiene l’estrazione della Lotteria Italia, con circa 9,6 milioni di biglietti venduti. Secondo Agipronews, i vincitori avranno sei mesi di tempo, dalla pubblicazione nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ritirare i premi. Questa edizione rappresenta un importante momento di partecipazione per molti italiani, con numerose possibilità di vincita e un’attenzione costante verso il gioco responsabile.

Secondo quanto riportato da Agipronews, i partecipanti alla Lotteria Italia 2025 hanno a disposizione sei mesi, a partire dalla data di pubblicazione nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per riscuotere i premi vinti. Questo termine, definito “data di scadenza”, concede ai vincitori 180 giorni per presentarsi con il tagliando vincente, che deve essere integro e originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, i vincitori possono inviare il tagliando, assumendosi il rischio, all’Ufficio Premi, assicurandosi di includere le proprie generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento preferite, che possono essere un assegno circolare, un bonifico bancario o postale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

