Lotteria Italia 2025 Verona è la provincia del Veneto con più biglietti venduti
La Lotteria Italia 2025 mostra un incremento nelle vendite in Veneto, con Verona che si distingue come la provincia con il maggior numero di biglietti venduti. Questa tendenza riflette un interesse crescente tra i partecipanti, contribuendo a mantenere vivo il tradizionale appuntamento natalizio nel territorio. L’andamento positivo delle vendite conferma l’importanza di questa iniziativa per la regione, rafforzando la partecipazione e l’attesa per l’estrazione finale.
La Lotteria Italia 2025 registra un andamento positivo in Veneto, confermando una crescita diffusa delle vendite rispetto all’anno precedente. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella regione sono stati venduti 574.840 biglietti, con un incremento del 9,7% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Veronasera.it
