Lotteria Italia | Toscana record di biglietti venduti più 9,7% Attesa per l’estrazione

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, la Toscana ha registrato un incremento significativo delle vendite di biglietti, con un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Sono stati venduti complessivamente 659.000 tagliandi, confermando l’interesse crescente nella regione. L’attesa per l’estrazione dei premi continua, mentre si monitorano i numeri ufficiali rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Grande successo della Lotteria Italia in Toscana. Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione del 2025 sono stati staccati 659mila tagliandi, per un aumento del 9,7% rispetto ai 600mila della passata edizione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

lotteria italia toscana record di biglietti venduti pi249 97 attesa per l8217estrazione

© Firenzepost.it - Lotteria Italia: Toscana, record di biglietti venduti (più 9,7%). Attesa per l’estrazione

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: attesa per l’estrazione finale. Boom di biglietti venduti

Leggi anche: Lotteria Italia, record di biglietti venduti, stasera l’estrazione durante “Affari tuoi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo; Lotteria Italia: è record di biglietti venduti dal 2011, l’anno della crisi dello spread; Lotteria Italia, è record: venduti 9,6 milioni di biglietti; Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti. A Frosinone venduti oltre 200 mila tagliandi.

lotteria italia toscana recordLotteria Italia: Toscana, record di biglietti venduti (più 9,7%). Attesa per l’estrazione - Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione del 2025 sono stati staccati 659mi ... firenzepost.it

lotteria italia toscana recordLotteria Italia 2026, boom di vendite in Toscana. Come seguire l’estrazione dei biglietti in tv oggi 6 gennaio - Firenze, 6 gennaio 2026 – Si avvicina il momento dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 ... lanazione.it

lotteria italia toscana recordI numeri della Lotteria Italia in Toscana - Secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione del 2025 sono stat ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.