Lotteria Italia | Toscana record di biglietti venduti più 9,7% Attesa per l’estrazione

Nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, la Toscana ha registrato un incremento significativo delle vendite di biglietti, con un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Sono stati venduti complessivamente 659.000 tagliandi, confermando l’interesse crescente nella regione. L’attesa per l’estrazione dei premi continua, mentre si monitorano i numeri ufficiali rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Grande successo della Lotteria Italia in Toscana. Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione del 2025 sono stati staccati 659mila tagliandi, per un aumento del 9,7% rispetto ai 600mila della passata edizione

