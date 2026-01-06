Lotteria Italia 2025 biglietti annullati e premi dimenticati | estrazione record dopo 15 anni
Stasera su Rai 1 si svolge l’estrazione della Lotteria Italia 2025, trasmessa durante “Affari Tuoi” alle 20:30. Dopo 15 anni si registra un’estrazione record, con biglietti annullati e premi dimenticati. Un evento che coinvolge tutto il paese, offrendo l’opportunità di scoprire i numeri vincenti e le sorprese di questa importante tradizione natalizia.
L’appuntamento è per stasera, in prima serata su Rai 1. Tutta l’Italia si prepara all’estrazione della Lotteria Italia 2025, attesa all’interno della puntata di “Affari Tuoi” condotta da Stefano De Martino, a partire dalle 20:30 circa. Ma per alcuni aspiranti milionari il sogno è già svanito prima del via. Perché una marea di biglietti sono stati recentemente annullati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, perché danneggiati o persi durante la distribuzione ai punti vendita. Il boom delle vendite e i biglietti che non ci sono. Secondo i dati elaborati da Agimeg e Agipro News, sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi, un picco che non si registrava da 15 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
