Lotteria Italia 2025 premi milionari a rischio | 50 pacchi di biglietti annullati
Per la Lotteria Italia 2025, si segnalano problemi con oltre 50 pacchi di biglietti, annullati prima della distribuzione a causa di danni o smarrimenti. La situazione potrebbe influire sulla possibilità di vincite milionarie, mentre l’attesa per le estrazioni del 6 gennaio continua. Restano aggiornamenti importanti per i partecipanti interessati a conoscere l’andamento della lotteria e le eventuali conseguenze di questa vicenda.
(Adnkronos) – Mentre cresce l’attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2025, oggi 6 gennaio, arrivano brutte notizie per alcuni possessori di biglietti: più di 50 pacchi sono stati annullati perché danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha disposto che i biglietti contenuti in questi pacchi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
