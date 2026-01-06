Lotteria Italia 2025-2026 premi milionari a rischio | annullati 50 pacchi di biglietti

Oggi, 6 gennaio, si svolgono le estrazioni della Lotteria Italia 2025-2026. Tuttavia, sono stati annullati 50 pacchi di biglietti, mettendo a rischio alcuni premi milionari. Questa decisione si inserisce in un contesto di controlli e verifiche, che mirano a garantire la trasparenza e la regolarità dell’evento. Restano comunque attese le estrazioni ufficiali e l’assegnazione dei premi previsti.

Lotteria Italia 2025-2026, come verificare i biglietti vincenti, le tasse e quando escono i numeri vincenti - Una guida pratica per i possessori dei biglietti della Lotteria Italia 2025: ecco come verificare le vincite, conoscere i numeri estratti e riscuotere correttamente i premi, sia per i ... ilmattino.it

Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo - Primo premio da 5 milioni di euro, l'inedito "speciale" da 300. today.it

Questa sera su Raiuno, dopo la Lotteria Italia saró tra gli ospiti del tradizionale Concerto dell’Epifania. Canteró due brani: Ammore e Abbracciame accompagnato da un’orchestra meravigliosa diretta dal Maestro @adrianopennino Aspettatemi, saró il secondo - facebook.com facebook

Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti. Da 15 anni non si registravano numeri così alti. Primo premio da 5 milioni, attesa per l'estrazione. #ANSA x.com

