Lotteria Italia 2025-2026 premi milionari a rischio | annullati 50 pacchi di biglietti
Oggi, 6 gennaio, si svolgono le estrazioni della Lotteria Italia 2025-2026. Tuttavia, sono stati annullati 50 pacchi di biglietti, mettendo a rischio alcuni premi milionari. Questa decisione si inserisce in un contesto di controlli e verifiche, che mirano a garantire la trasparenza e la regolarità dell’evento. Restano comunque attese le estrazioni ufficiali e l’assegnazione dei premi previsti.
Mentre cresce l'attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2025-2026, in programma oggi 6 gennaio, alcuni biglietti sono già fuori dai giochi. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha disposto l'annullamento di oltre 50 pacchi pieni di tagliandi. Capiamo il motivo e cosa succede.Lotteria Italia. 🔗 Leggi su Today.it
Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti. Da 15 anni non si registravano numeri così alti. Primo premio da 5 milioni, attesa per l'estrazione. #ANSA x.com
