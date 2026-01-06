Lotta Scudetto De Paola | Frattura decisiva tra le prime tre e le altre Milan pronto a dare fastidio…

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato la situazione della corsa allo Scudetto, sottolineando una significativa divisione tra le prime tre squadre e il resto del campionato. Ha evidenziato come il Milan si stia preparando a inserirsi nella lotta, offrendo potenzialmente fastidio alle leader. Un quadro chiaro della stagione, con un focus sulla dinamica tra le squadre di vertice.

De Paola: “Il divario fra le prime tre e le restanti squadre è ormai quasi incolmabile” - Il direttore Paolo De Paola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tmw Radio, nel settimanale appuntamento con l’Editoriale. tuttomercatoweb.com

De Paola: "Vantaggio delle prime tre incolmabile. Attenzione al Milan, sornione rimane lì" - Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso di L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio.

