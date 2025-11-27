Boniek analizza il momento della Juventus e più in generale il cambio generazionale: vede solo buoni giocatori e per il titolo serve di più. Il dibattito sul reale valore della rosa della Juventus si arricchisce di un parere autorevole e senza filtri, quello di Zbigniew Boniek. L’ex attaccante polacco, che ha scritto pagine di storia in bianconero tra il 1982 e il 1985 vincendo tutto, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole suonano come un monito per la Vecchia Signora attuale, guidata da Luciano Spalletti, che sta cercando di ritrovare la sua dimensione dopo anni difficili e un avvio di stagione altalenante (attualmente al sesto posto in classifica). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boniek senza mezzi termini: «La nostra Juve era diversa e piena di campioni, oggi è come le altre. Scudetto? Lotta tra queste quattro squadre»