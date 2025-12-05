Trump presenta la nuova strategia USA | più controllo sull’America Latina frizione con l’Europa e sfida aperta alla Cina
Una riedizione aggiornata della Dottrina Monroe. È questo, in estrema sintesi, il succo della strategia di sicurezza nazionale, pubblicata giovedì dalla Casa Bianca. L’amministrazione Trump ha infatti reso noto di voler concentrare una parte considerevole del proprio interesse geopolitico sull’Emisfero occidentale, soprattutto per combattere flussi migratori illegali e traffico di droga. “Vogliamo garantire che l’Emisfero occidentale rimanga ragionevolmente stabile e sufficientemente ben governato da prevenire e scoraggiare la migrazione di massa verso gli Stati Uniti; vogliamo un emisfero i cui governi cooperino con noi contro narcoterroristi, cartelli e altre organizzazioni criminali transnazionali; vogliamo un emisfero che rimanga libero da incursioni straniere ostili o dalla proprietà di risorse chiave, e che supporti catene di approvvigionamento essenziali; e vogliamo garantire il nostro continuo accesso a posizioni strategiche chiave. 🔗 Leggi su Panorama.it
