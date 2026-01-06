Il nuovo mondo di Trump | una sfida aperta alla Cina
Il nuovo panorama globale vede gli Stati Uniti di Trump affrontare la crescente influenza della Cina, ampliando il proprio ruolo nel
Il «cortile di casa» - caro ai teorici della Dottrina Monroe e dei corollari trumpiani - s'allarga sempre più. Da ieri, a dar retta a Donald Trump, il suo perimetro include non solo Colombia e Messico - colpevoli d'inondare di cocaina e fentanyl gli Stati Uniti - ma anche una Groenlandia che la Danimarca non sa difendere dalle «navi di Russia e Cina». E al di fuori di quel cortile anche l'Iran rischia grosso. Soprattutto se il regime continuerà il tiro al bersaglio sui dimostranti. Il primo a dover fare attenzione è, però, il presidente della Colombia Gustavo Petro. Trump l'accusa infatti di controllare «fabbriche e raffinerie di cocaina». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
