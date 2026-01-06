LIVE Tours-Trento 1-3 Champions League volley in DIRETTA | l’Itas soffre ma torna con 3 punti dalla Francia

Segui la diretta delle partite di Champions League volley a Trento, con aggiornamenti in tempo reale. L’Itas si è aggiudicata una vittoria difficile in Francia, conquistando tre punti importanti. Rimani aggiornato sui risultati e le performance delle squadre italiane durante questa intensa fase europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53: Si apre con una vittoria dunque la tre giorni intensissima del volley italiano in Europa. Trento vince 3-1 a Tours, domani le altre due squadre italiane in Champions, Perugia a Las Palmas e Civitanova a Leuven. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Buona serata 21.51: Per Trento 24 punti di Faure, 18 di Michieletto, 14 di Bartha e 13 di Ramon, in casa Tours 29 punti per Mujanovic che per lunghi tratti ha sorretto da solo l’attacco dei francesi, 7 punti per Heslinga, 5 per Leandro 21.49: E’ stata una partita divertente e appassionante, non sempre spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

