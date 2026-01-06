LIVE Tours-Trento 1-1 Champions League volley in DIRETTA | l’Itas soffre ma pareggia il conto 24-26

Segui in tempo reale la sfida di Champions League di volley tra Trento e il suo avversario, con aggiornamenti costanti sull’andamento del match. L’Itas Trento, nonostante le difficoltà, ha pareggiato il punteggio, dimostrando determinazione. Questa partita rappresenta un momento importante della competizione, con azioni intense e risultati incerti. Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti e le emozioni di questa sfida.

2-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo 2-10 Ancora Faure in diagonale da seconda linea 2-9 Mano out Faure da seconda linea dopo la grande difesa di Laurenzano 2-8 Primo tempo Bartha in faccia a Coric 2-7 Primo tempo Voss 1-7 Diagonale di Faure da zona 2 1-6 Errore al servizio Trento 0-6 Primo tempo Bartha 0-5 Muroooooooooooo Barthaaaaaaaaaaaaaaaa 0-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Torwieeeeeeeeeeeeeee 0-3 Muroooooooooooooooooo Faureeeeeeeeeeeeeee 0-.2 Mano out Michieletto da zona 4 0-1 Mano out Faure da zona 2 24-26 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ramooooooooooooooon! Si salva una Trento tutt'altro che brillante.

