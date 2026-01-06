LIVE Tours-Trento 1-0 Champions League volley in DIRETTA | primo set da incubo per l’Itas 25-19

Segui la diretta della partita di Champions League di volley tra Trento e Tours. Nel primo set, Trento ha incontrato molte difficoltà, con numerosi errori e un vantaggio consolidato da Tours. Aggiorna questa pagina per restare informato sui punti salienti e sull’andamento del match in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Primo tempo di Leandro. Primo set da dimenticare per Trento che ha commesso una valanga di errori, lasciando via libera a un Tours che ha difeso molto bene e ha sbagliato meno dei rivali 24-19 La pipe di Bristot 24-18 Parallela di Mujanovic da zona 2 23-18 Aceeeeeeeeeee Faureeeeeeeeeeeee 23-17 Primo tempo Bartha 23-16 Out Garcia da zona 2. 22-16 Out Garcia da zona 2 21-16 Out la pipe di Ramon 20-16 La pipe di Heslinga 19-16 Out Mujanovic da zona 2 19-15 Muro di Mujanovic 18-15 Muro di Suikhonen 17-15 Errore al servizio Trento 16-15 Primo tempo Torwie 16-14 Mano out Heslinga da zona 4 15-14 Mano out Ramon da zona 4 15-13 Out Faure da seconda linea 14-13 Parallela di Heslinga da zona 4 13-13 Ramooooon! Parallela a chiudere una lunghissima azione da zona 4 13-12 Vincente il contrasto a rete di Suikhonen 12-12 Errore al servizio Trento 11-12 Vincente Michieletto da zona 4 sulle mani del muro 11-11 Vincente Mujianovic da zona 2 10-11 Errore al servizio Tours 10-10 Errore al servizio Trento 9-10 Tocco vincente di Michieletto da zona 4 9-9 Out Faure da zona 2 8-9 Out il primo tempo di Torwie 7-9 Muro di Voss 6-9 Errore al servizio Tours 6-8 Primo tempo Leandro 5-8 Tocco vincente di Ramon da zona 4 5-7 Diagonale Mujianovic da seconda linea 4-7 Mano out Bartha in primo tempo 4-6 Vincente Mujianovic da zona 2 sulle mani del muro 3-6 Mano out Faure da seconda linea a chiudere una lunga azione 3-5 Out Mujianovic da zona 2 3-4 Vincente Michieletto da zona 4 3-3 Mano out Mujianovic da zona 2 2-3 Primo tempo Voss 1-3 Primo tempo Bartha 1-2 Errore al servizio Trento 0-2 Mano out Michieletto da zona 4 0-1 Errore al servizio Tours 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tours-Trento 1-0, Champions League volley in DIRETTA: primo set da incubo per l’Itas, 25-19 Leggi anche: LIVE Trento-Lubiana 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: l’Itas allunga nel primo set Leggi anche: LIVE Trento-Lubiana 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-23, l’Itas vince il secondo set in lotta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; TRENTINO VOLLEY * «2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE, MARTEDÌ IN FRANCIA IL SECONDO IMPEGNO NELLA POOL A: LA GUIDA A TOURS VB-TRENTINO VOLLEY; Champions League: Trento nella tana del Tours. LIVE Tours-Trento 0-0, Champions League volley in DIRETTA: equilibrio nel primo set, 12-12 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24- oasport.it

PRIMA TRASFERTA EUROPEA DELLA STAGIONE 2026 CEV Champions League, Finale Salle Robert Grenon, Tours (Francia) 20.00 TOURS VB TRENTINO ITAS Sky Sport Arena DAZN Radio Dolomiti - Trento @trentinovolley # #C - facebook.com facebook

Champions League: #Trento nella tana del Tours x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.